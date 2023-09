F1, GP Italia Monza 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Italia 2023 di F1 a Monza non sarà visibile in replica in chiaro su TV8, questo perché sarà visibile in diretta. Di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita (in pay) della quattordicesima gara stagionale. Tutto pronto nel Tempio della Velocità, dove sale a mille l’adrenalina per scoprire chi riuscirà a vincere in questa edizione. La gara inizierà alle ore 15 di domenica 3 settembre, chi non dovesse però riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà farlo su TV8, il canale in chiaro di Sky, dove la gara sarà visibile in diretta in ottemperanza alla Legge Melandri. Chi invece non sarà davanti al televisore all’orario della gara, potrà comunque contare sulla differita, canale 207 di Sky, già a partire dalle 18 e in diversi slot orari e giorni a seguire, per cui vi consigliamo di consultare la guida tv di Sky. Sportface.it invece vi informerà live e in tempo reale con la diretta testuale, ecco il riepilogo di seguito.

DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA

SEGUI IL LIVE

LE PREVISIONI METEO

Domenica 3 settembre 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (in diretta in chiaro su TV8)