GP Monza, Horner: “Verstappen incredibile, non facile battere la Ferrari”

“Verstappen ha conquistato un record incredibile, lottando con una Ferrari molto in forma”. Queste le parole del team principal della Red Bull Christian Horner dopo a doppietta arrivata nel GP di Monza.“Un’energia incredibile su questo circuito. Siamo orgogliosi per questa vittoria, è sempre molto speciale vincere in Italia. Il record di Verstappen? Ha fatto una cosa incredibile, si merita questo successo. È stata una gara dura, con una Ferrari in palla. Ci piace sempre competere con loro, c’è grande rispetto reciproco tra i due team”.