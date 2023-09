F1 GP Italia 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen trionfa a Monza, terzo Sainz

I risultati e l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1 sul tracciato di Monza, in cui Max Verstappen a bordo della sua Red Bull conquista il decimo successo consecutivo precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz; quarto posto per l’altra Rossa di Charles Leclerc. In virtù di questo successo il due volte campione del mondo, oltre ad allungare ulteriormente in classifica, firma anche il nuovo record di vittorie di fila, andando a battere quello detenuto da Sebastian Vettel.

Yuki Tsunoda è costretto al ritiro già nel giro di formazione a causa di un problema sulla sua AlphaTauri e questo porta allo slittamento dell’inizio della gara, per consentire la rimozione della vettura ferma a bordo pista. Pronti via Sainz riesce a tenere la testa della corsa, ma ben presto deve arrendersi alla maggiore velocità di Verstappen. Nel frattempo Leclerc, dopo la sosta ai box, viene superato da Perez. Nella zona punta spicca un ottimo Alexander Albon, autore di un’altra grande prestazione dopo quella in Olanda, tanto da riuscire a stare davanti a Norris e Piastri per diversi giri. Nel finale Perez supera anche Sainz, il quale ingaggia un duello per il terzo posto con il compagno di box Leclerc, mentre Hamilton prosegue la propria scalata fino alla sesta posizione. Verstappen porta a casa il successo davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz.

ORDINE DI ARRIVO F1 GP ITALIA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (AlphaTauri) Logan Sargeant (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas)

OUT

Esteban Ocon (Alpine)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)