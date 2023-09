F1 GP Italia Monza 2023, Perez: “Secondo posto massimo risultato possibile”

“Non era possibile fare meglio del secondo posto, siamo migliorati molto”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il secondo posto nel Gran Premio d’Italia di F1 a Monza: “Il secondo posto è un grande risultato. È stato difficile sorpassare, per farlo su Sainz e Leclerc ho dovuto fare delle follie. Siamo migliorati tanto, mi sentivo molto a mio agio in macchina, il passo e il set up sono stati all’altezza”.