Oggi l’Italia di calcio femminile va a caccia dei primi punti nel Girone B, di cui fanno parte anche Portogallo e Spagna.

Comincia oggi, alle 18, l’Europeo della Nazionale italiana di calcio femminile. Le Azzurre allenate dal ct Soncin sono pronte ad affrontare il Belgio nella prima sfida del gruppo B, di cui fanno parte anche Portogallo e Spagna, che si affronteranno alle 21.

La competizione si è aperta ufficialmente ieri, con le prime due gare, che hanno visto la sconfitta della Svizzera padrone di casa contro la Norvegia per 1-2 e quella dell’Islanda per 0-1 ad opera della Finlandia.

Le parole del ct Soncin

“In questi mesi – ha dichiarato il Ct Soncin in conferenza – abbiamo cercato di curare ogni dettaglio, tutelando però quel senso di leggerezza che può risultare fondamentale nell’avvicinamento a competizioni così prestigiose. C’è stata pressione ma anche gioia e divertimento, perché l’aspetto emotivo viene prima di tutto. Lavorare con queste ragazze è davvero magnifico: sono pronte, siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare”.

Soncin, al suo primo Europeo, chiede alle calciatrici di cancellare dalla mente il precedente disputato nel luglio 2022 a Manchester. Nessuna rivincita, dunque, anche perché rispetto ad allora le prospettive azzurre sono ben differenti. “Siamo molto concentrati sul nostro percorso. C’è molto rispetto per il Belgio, ma non guardiamo a quello che è successo nel passato. Loro hanno giocatrici di primissimo livello e giocano in maniera moderna. Abbiamo un piano tattico chiaro e la nostra testa è rivolta alla nostra identità. La prima partita è molto importante e siamo qui per disputarne tante”.

La carica di Elena Linari

Accanto al Ct Elena Linari, che con i suoi due Europei e altrettanti Mondiali disputati e le sue 115 presenze (davanti a lei solo Cristiana Girelli con 118) è una delle leader della squadra. Chi meglio di lei può raccontare ai giornalisti presenti le sensazioni della vigilia. “È bellissimo essere qui, l’emozione è sempre la stessa – ha evidenziato il difensore della Roma – siamo orgogliose di quanto fatto finora e di certo vogliamo fare molto meglio rispetto alle ultime due edizioni. Come ha detto il mister non dobbiamo cercare alcuna rivincita, solo ricordarci quei momenti difficili per riuscire a mettere in campo ancora più determinazione”.

In chiusura, prima di iniziare la rifinitura, ‘Linus’ ha descritto il suo ruolo all’interno del gruppo e l’atmosfera che si respira nello spogliatoio a meno di 24 ore dal pronti-via. “Non sono una persona di tante parole, mi piacciono i fatti. Cerco di dare l’esempio alle più giovani dando sempre il 100%. Vogliamo dimostrare tutto il nostro valore e speriamo di vedere tante magliette e bandiere dell’Italia sugli spalti. Cercheremo di alimentare ancora di più l’energia positiva che la FIGC, il mister e lo staff ci trasmettono ogni giorno”.