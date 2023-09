Famiglia Vialli: “Solo la Fondazione può utilizzare il suo nome per raccolta fondi”

In merito alla questione del match-evento benefico “The Legend Gianluca Vialli”, in programma il 10 settembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria, è arrivata una precisazione da parte della famiglia dell’ex campione. “Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, la famiglia Vialli non ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianluca Vialli ad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus“. È questo quanto appare in una nota pubblicata dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus.