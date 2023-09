Amichevoli: vittoria per la Norvegia, pareggio tra Austria e Moldavia

Le Nazionali non impegnate nelle Qualificazioni agli Europei, si sono quest’oggi dedicate a delle amichevoli. La Norvegia si è imposto per 6-0 sulla Giordania: a segno Nusa, Ajer, Strand Larsen, Bjorkan, Finne e Vetlesen. A riposo Erling Haaland: l’attaccante del Manchester City tornerà titolare contro la Georgia nella gara delle qualificazioni a Euro2024. In campo anche Austria e Moldavia, termina 1-1: ospiti avanti con Damascan, poi il pareggio di Gregoritsch. Infine l’amichevole fra Galles e Corea del Sud che è terminata a reti inviolate.