Calendario Mondiali maschili rugby 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – L’evento godrà della copertura televisiva in Italia dei canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now), che trasmetteranno anche alcune delle sfide più interessanti e gli incontri della fase finale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Calendario Mondiali 2023 di rugby maschile

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

21.00 Francia-Nuova Zelanda (Parigi)

SABATO 9 SETTEMBRE

13.00 Italia-Namibia (Saint-Etienne)

15.30 Irlanda-Romania (Bordeaux)

18.00 Australia-Georgia (Parigi)

21.00 Inghilterra-Argentina (Marsiglia)

DOMENICA 10 SETTEMBRE

13.00 Giappone-Cile (Tolosa)

17.45 Sudafrica-Scozia (Marsiglia)

21.00 Galles-Fiji (Bordeaux)

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE

21.00 Francia-Uruguay (Lilla)

VENERDI’ 15 SETTEMBRE

21.00 Nuova Zelanda-Namibia (Tolosa)

SABATO 16 SETTEMBRE

15.00 Samoa-Cile (Bordeaux)

17.45 Galles-Portogallo (Nizza)

21.00 Irlanda-Tonga (Nantes)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

15.00 Sudafrica-Romania (Bordeaux)

17.45 Australia-Fiji (Saint-Etienne)

21.00 Inghilterra-Giappone (Nizza)

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

17.45 Italia-Uruguay (Nizza)

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

21.00 Francia-Namibia (Marsiglia)

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

17.45 Argentina-Samoa (Saint-Etienne)

SABATO 23 SETTEMBRE

14.00 Georgia-Portogallo (Tolosa)

17.45 Inghilterra-Cile (Lilla)

21.00 Sudafrica-Irlanda (Parigi)

DOMENICA 24 SETTEMBRE

17.45 Scozia-Tonga (Nizza)

21.00 Galles-Australia (Lione)

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE

17.45 Uruguay-Namibia (Lione)

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE

21.00 Giappone-Samoa (Tolosa)

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

21.00 Nuova Zelanda-Italia (Lione)

SABATO 30 SETTEMBRE

15.00 Argentina-Cile (Nantes)

17.45 Fiji-Georgia (Bordeaux)

21.00 Scozia-Romania (Lilla)

DOMENICA 1 OTTOBRE

17.45 Australia-Portogallo (Saint-Etienne)

21.00 Sudafrica-Tonga (Marsiglia)

GIOVEDI’ 5 OTTOBRE

21.00 Nuova Zelanda-Uruguay (Lione)

VENERDI’ 6 OTTOBRE

21.00 Francia-Italia (Lione)

SABATO 7 OTTOBRE

15.00 Galles-Georgia (Nantes)

17.45 Inghilterra-Samoa (Lilla)

21.00 Irlanda-Scozia (Parigi)

DOMENICA 8 OTTOBRE

13.00 Giappone-Argentina (Nantes)

17.45 Tonga-Romania (Lilla)

21.00 Fiji-Portogallo (Tolosa)

SABATO 14 OTTOBRE – QUARTI DI FINALE

17.00 Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D (Marsiglia)

21.00 Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A (Parigi)

DOMENICA 15 OTTOBRE – QUARTI DI FINALE

17.00 Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C (Marsiglia)

21.00 Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B (Parigi)

VENERDI’ 20 OTTOBRE – SEMIFINALI

21.00 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 (Parigi)

SABATO 21 OTTOBRE – SEMIFINALI

21.00 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, Parigi

VENERDI’ 27 OTTOBRE – FINALE 3° POSTO

21.00 Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2

SABATO 28 OTTOBRE – FINALE 1° POSTO

21.00 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2