Vuelta 2023, risultati e classifica quindicesima tappa: Rui Costa vince a Lekunberri

I risultati e l’ordine di arrivo della quindicesima tappa della Vuelta 2023, la Pamplona-Lekunberri di 159 km, in cui il portoghese dell’Intermarché, Rui Costa, conquista un grande successo battendo nella volata finale Lennard Kamna della Bora Hansgrohe e Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. Una corsa caratterizzata, ancora una volta da una grande fuga che porta proprio questi tre uomini a contendersi la vittoria finale. Ottimo quarto porto per il belga della Soudal Quick Step, Remco Evenepol, che rosicchia altri secondi per provare a rientrare in classifica generale. Per quanto riguarda il gruppo maglia rossa, tutto facile per il leader della classifica generale Sepp Kuss, che va a riposo con un confortante vantaggio e comincerà l’ultima settimana davanti a tutti.

LE PAGELLE

CLASSIFICHE AGGIORNATE

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORDINE DI ARRIVO 15^ TAPPA VUELTA 2023