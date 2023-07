Tour de France 2023, tredicesima tappa Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 continua oggi con la tredicesima tappa, la Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier di 137,8 chilometri. Si tratta della prima delle tre giornate sulle Alpi che segneranno la classifica generale, con nuovi duelli tra Vingegaard e Pogacar all’orizzonte. Di seguito ecco tutte le informazioni necessarie per seguire la Grande Boucle numero 110 al meglio.

SEGUI LA DIRETTA

TREDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – I corridori partiranno dal chilometro zero alle ore 13:55, dopo aver percorso il tratto di trasferimento. L’arrivo in quota sul Grand Colombier invece è stato previsto tra le 17:10 e le 17:35, in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La tredicesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche da Rai2. Gli appassionati potranno seguire la frazione anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.