F1, Leclerc: “Quando Ferrari vincerà il Mondiale sarà speciale. La stagione difficile mi motiva”

La Ferrari di Charles Leclerc è apparsa in netta difficoltà a Silverstone. Questo però non ha buttato giù tutto l’entusiasmo e la voglia del pilota monegasco che vuole fare sempre di più, cercando di andare oltre anche ai limiti che la monoposto ha. Al The Guardian, Leclerc ha parlato del presente e del futuro suo e della Ferrari.

Le parole di Leclerc: “Questa stagione è molto lontana da come ce l’aspettavamo, non è frustrante. Anzi, mi motiva molto per riportare la Ferrari dove merita di essere, che è costantemente al top. Una volta arrivati lì, sono sicuro che sarà un momento molto, molto speciale. Io dico alla squadra quello che penso e la squadra dice quello che pensa. Questo è il modo per andare avanti. Non credo che la fiducia sia mai stata un problema“.

E ancora: “Abbiamo una visione molto diversa all’interno della macchina rispetto a quella che ha il team sul muretto dei box, quindi queste cose accadono. Quando hai una macchina più complicata da guidare, come nel caso della prima parte di questa stagione, gli errori accadono. Io cercherò sempre di spingermi oltre il limite. Quando la Ferrari tonerà al top sarà un momento molto speciale“.