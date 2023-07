Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo tredicesima tappa: Vingegaard in giallo

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la tredicesima tappa, la Châtillon-Sur-Chalaronne -Grand Colombier di 137,8 chilometri, in cui il polacco della Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski, ha conquistato una splendida vittoria in solitaria. Secondo posto per il belga della Lotto Dstny, Maxime Van Gils, che precede lo sloveno della UAE, Tadej Pogacar. Adesso quest’ultimo, che mantiene saldamente la maglia bianca, è a soli 9″ dalla maglia gialla del danese Jonas Vingegaard. Per quanto riguarda la maglia verde il belga Jasper Philipsen resta il possessore, mentre la maglia a pois è sempre sulle spalle dello statunitense Nielsson Powless, anche se è insidiato da Pogacar e Kwiatkowski. Ecco le classifiche aggiornate.

ORDINE DI ARRIVO 13^ TAPPA

TREDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 53h48’50” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +9″ Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +2’51” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’48” Adam Yates (UAE EMIRATES) +5’03” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +5’04” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’25” Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +5’35” David Gaudu (GROUPAMA) +6’52” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +7’11”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 323 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 179pt Bryan Coquard (COFIDIS) 178pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 46pt Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) 31 pt Michal Kwiatkowski (INEOS GRENADIERS) 30pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)