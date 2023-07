Wimbledon 2023, Djokovic prende in giro il pubblico che lo ha fischiato: imita un pianto (VIDEO)

di Alberto De Logu 66

Novak Djokovic si fa beffe del pubblico a Wimbledon 2023. Fischiato più volte durante il match contro Jannik Sinner, dopo aver salvato due palle break che erano anche palle set in favore dell’altoatesino, prende di mira i tifosi presenti sul centrale e imita il gesto di piangere, asciugandosi anche delle finte lacrime, come per dire che adesso saranno scontenti tutti quelli che gli stanno facendo il tifo contrario. In alto ecco il video.