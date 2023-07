Tour de France 2023, risultati e classifica sesta tappa: Pogacar meraviglioso, vince e si riscatta

La classifica e l’ordine di arrivo della sesta tappa del Tour de France 2023, la Tarbes – Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri, in cui lo sloveno della UAE Emirates, Tadej Pogacar, conquista uno splendido successo riscattando la difficile giornata di ieri. Secondo posto per Jonas Vingegaard della Jumbo Visma, che però va ad indossare la maglia gialla; terzo posto per il norvegese Tobias Halland Johannessen della Uno-X Pro Cycling. Affondano Giulio Ciccone e Jai Hindley.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

COME SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Pronti via c’è un primo tentativo di fuga guidato da Wout Van Aert, al quale di accodano altri diciannove corridori. Il gruppo di fuggitivi, dunque, è composto da Wout van Aert (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Emirates), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), James Shaw e Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilipe e Kasper Asgreen(Soudal-Quick Step), Nikias Arndt (Bahrain-Victorious), Benoit Cosnefroy ed Oliver Naesen (Ag2r Citroen), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Bryan Coquard e Anthony Perez (Cofidis), Gorka Izagirre e Ruben Guerreiro (Movistar), Krists Neilands (Israel Premier Tech), Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla), Matis Louvel (Arkea Samsic), Tobias Johannessen.

Il primo GPM di giornata viene vinto da Nielsson Powless, mentre sul traguardo volante si impone Bryan Coquard davanti a Van Aert. Lo statunitense della EF si aggiudica anche il GPM del Col d’Aspin. Il momento della svolta arriva sul Tourmalet, in cui viene fatta una netta selezione sia nel gruppetto di testa, sia nel gruppo maglia gialla. Hindley e Ciccone perdono terreno, mentre Vingegaard e Pogacar regalano nuovamente spettacolo staccando il resto della compagnia. Il primo a transitare sul Tourmalet è Johannessen, che si toglie una bella soddisfazione. Negli ultimi 16 km di salita, quella del Cauters-Cambasque, a prendere il comando è il gruppetto con Vingegaard, Van Aert e Pogacar. A poco più di 2 km dal traguardo lo sloveno piazza uno scatto fulmineo che sorprende il danese e va a conquistare la vittoria di tappa.

ORDINE D’ARRIVO SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023