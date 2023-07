Wimbledon, automobile si schianta contro scuola a pochi chilometri dall’All England Club

di Valerio Carriero 38

Preoccupazione a pochi chilometri dal sito dell’All England Club, dove è in corso la quarta giornata di Wimbledon. Intorno alle 10 del mattino, un’automobile si è schiantata contro un edificio del “The Study Prepatory School buildings”, a Camp Road. La polizia ha comunicato che diverse persone sono state soccorse sul luogo ma non è noto quante di loro sono rimaste feriti e sono stati coinvolti alcuni bambini. I vigili del fuoco hanno invitato a non percorrere quel tratto di strada per favorire i soccorsi, mentre la scuola non ha ancora commentato l’episodio.