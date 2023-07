Monza, fatta per Gagliardini: previste per domani le visite mediche

Roberto Gagliardini ripartirà dalla Lombardia, ancora una volta. Dopo le esperienze di Bergamo e di Milano, il centrocampista italiano ha deciso di abbracciare la causa Monza per un’altra stagione. L’affare è ai dettagli con il club brianzolo con le firme che dovrebbe essere solo una questione di ore.

Infatti, Gagliardini è vicinissimo dall’approdare anche ufficialmente al Monza. Per il centrocampista, infatti sono state previste le visite mediche per la giornata di domani (venerdì 7 luglio) giornata nella quale l’ex Inter svolgerà interamente tutto l’iter delle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Monza per una stagione, con opzione per la seconda.