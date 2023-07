Tour de France 2023, risultati e classifica sedicesima tappa: vince uno scatenato Vingegaard, Pogacar 2° a 1’38”

I risultati e la classifica della sedicesima tappa del Tour de France 2023: ecco di seguito l’ordine di arrivo della frazione odierna, la cronometro individuale di 22,4 chilometri da Passy a Combloux. La vittoria va a un mostruoso Jonas Vingegaard, che domina dall’inizio alla fine e mette un punto esclamativo sulla corsa. Il corridore danese parte fortissimo e stronca sul nascere ogni possibile duello con Tadej Pogacar, lontanissimo nei riferimenti cronometrici e surclassato sotto ogni punto di vista. Impeccabile invece la prestazione di Vingegaard, che non sbaglia nulla e s’impone con un irreale 32.36. Lo sloveno chiude secondo a 1’38”, con pochi rimpianti se non quello di aver affrontato un alieno. Completa il podio Wout Van Aert, che nonostante un’ottima prova accusa ben 2’51” dalla maglia gialla. Sorride anche Giulio Ciccone, che ottiene 5 punti preziosi in ottica maglia a pois. Di seguito ecco la classifica top-10 di oggi.

