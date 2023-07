Atp Gstaad 2023, Fognini cade contro Ramos Vinolas in tre set. Lo spagnolo affronterà Sonego

Esordio amaro per Fabio Fognini che cede al primo turno a Ramos Vinolas nell’ATP di Gastad. Il tennista italiano, dopo un secondo set in cui era apparso in continuo crescendo, è partito male nel terzo e decisivo set per poi cedere definitivamente il passo allo spagnolo. Il primo set vede un continuo perdersi di turni di servizio: Vinolas breakka Fognini, il quale risponde. Al terzo game arriva ancora il break di Vinolas che indirizza il primo set che termina 6-1 per lo spagnolo, con l’italiano in palese ed evidente difficoltà a tenere il servizio.

Nel secondo set esce l’orgoglio più che la forma fisica di Fognini che risponde colpo su colpo a Vinolas con un buon rovescio lungolinea che è stato colpo croce e delizia di tutta la partita dell’italiano. Il decisivo game, in questo secondo set, è il quinto game che dopo una serie infinite di vantaggi, vede Fognini prendere il break a Vinolas. Secondo parziale che si chiude sul 6-2 per l’italiano.

Il terzo e decisivo set vede subito un break di Vinolas al primo turno di battuta di Fognini che torna ad essere falloso come nel primo set. Troppi gli errori in battuta e troppi gli errori nel momento in cui Vinolas allunga lo scambio. Per non bastare, arrivare il doppio break che, difatti, chiude la partita sul 4-0. Seguono un contro break di Fognini inutile per il risultato e la chiusura di Ramos Vinolas per 6-2. Lo spagnolo nel prossimo turno, domani, affronterà un altro italiano, Lorenzo Sonego testa di serie numero 3 del torneo.