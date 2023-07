Salernitana, Fazio: “Vogliamo crescere e restare in Serie A”

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli, analizzando la stagione in arrivo: “Il mio obiettivo sarà quello di stare in campo per aiutare la squadra. Ho lavorato tutta l’estate senza mai fermarmi, adesso mi sento bene per giocare. Vogliamo crescere e restare in Serie A, fare sempre dei passi in avanti per crescere insieme ai tifosi e alla città. Dobbiamo continuare il lavoro iniziato la scorsa stagione”.

Il granata ha poi proseguito: “In questo periodo dobbiamo lavorare bene, credo che il fatto di essere quasi gli stessi della passata stagione sia un vantaggio, ci conosciamo bene tutti. Il mister ha una mentalità vincente e grande esperienza, penso sia importante il fatto che conosca tanti tipi di calcio diversi. Credo sia meglio affrontare una squadra forte come la Roma alla prima di campionato piuttosto che uno scontro diretto”.