Tiro a volo, CdM Skeet: quarto posto per gli azzurri nel Mixed Team a Lonato del Garda, vincono gli Usa

Niente podio per l’Italia in occasione della Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda, nel Mixed Team di Skeet. Chiara Cainero ed Elia Sdruccioli si sono arresi per un solo punto ai kazaki Asem Orymbay ed Eduard Yechshenko nel medal match (43 a 44) e si sono dovuti accontentare del quarto posto. Una vera beffa dato che al termine delle qualificazioni si erano trovati primi a pari merito con altre tre squadre e i dorsali dei medal match sono stati assegnati solamente da uno spareggio. La vittoria è andata agli statunitensi Austen Jewell Smith e Vincent Hancock ai danni dei cileni Francisca Crovetto Chadid ed Hector Flores Baraona per 42/48 a 39/48. Infine, quinto posto per Simona Scocchetti ed Erik Pittini, rimasti fuori dal medal match per appena un piattello.