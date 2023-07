Tour de France 2023, le pagelle della tredicesima tappa: la fuga premia Kwiatkowski, Pogacar guadagna 8’’

La tredicesima tappa del Tour de France 2023 (Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier, 137.8 km) è stata vinta da Michal Kwiatkowski, giunto al traguardo in solitaria al termine di una lunga fuga, staccando gli altri fuggitivi sull’ultima salita ai meno 11. Al secondo posto si è piazzato Maxim Van Gils, anche lui reduce dalla fuga, che ha anticipato Tadej Pogacar, che grazie al terzo posto di tappa guadagna 4 secondi di abbuono su Jonas Vingegaard, staccato di altri 5 secondi. Tra i due ci sono ora solamente 9 secondi alla vigilia di un weekend che si preannuncia spettacolare.

Le pagelle dei protagonisti

Michal Kwiatkowski 10: Il polacco si prende la sua seconda vittoria in carriera al Tour gestendo la tappa alla perfezione. Trova la fuga giusta e stacca i suoi compagni di fuga ai meno 11 per andarsi a prendere una stupenda vittoria in solitaria.

Maxim Van Gils 9: Il belga si piazza al secondo posto anticipando Pogacar andandosi a prendere quello che è il suo miglior risultato in carriera in un palcoscenico molto prestigioso.

Tadej Pogacar 8: Lo sloveno mette la squadra a lavorare e nell’ultimo chilometro con una sparata delle sue stacca Jonas Vingegaard rosicchiando altri 8 secondi e portandosi ora solamente a 9 secondi dal danese in vista della due giorni del weekend dove promette spettacolo.

Thomas Pidcock 7.5: L’inglese disputa una ottima ultima salita chiudendo al quinto posto dietro solamente i due big considerando il gruppo. Recupera secondi sia su fratelli Yates che su Bilbao e può puntare a guadagnare posizioni nella generale.

Jay Hindley 7: Il vincitore del Giro 2022 sale regolare, si piazza al sesto posto e guadagna secondi importanti su Rodriguez, il più vicino rivale per il terzo posto della generale.

Jonas Vingegaard 6: Su un terreno a lui molto ideale decide di correre sulla difensiva per poi essere leggermente staccato sullo scatto finale di Pogacar. Per tenere la maglia gialla nel weekend servirà qualcosa in più.

Pello Bilbao 5: Tra i big è quello che paga di più il Grand Colombier, visto che non riesce a seguire i migliori e perde due posizioni in classifica generale, superato dai fratelli Yates e ora settimo.