Udinese, amichevoli tedesche di pre-campionato: test con Lipsia ed Union Berlino

L’Udinese di Andrea Sottil sta faticando e si sta preparando per la prima fase del ritiro della stagione 2023-24. La squadra bianconera inizierà giorno 19 luglio con un test contro ASK Klagenfurt, formazione di Regionalliga Mitte (terza serie austriaca). Il match si disputerà alle ore 18 presso lo Sportzentrum Fisch di Klagenfurt. Il secondo test è in programma sabato 22 luglio, ore 15.30, a Seeboden contro i ciprioti del Pafos, già affrontati lo scorso anno a Lienz.

Poi arriverà la seconda parte di ritiro, con l’Udinese che alzerà anche il livello delle sfidanti. Test con squadre tedesche di prima fascia quelle contro cui se la vedrà la selezione di Sottil. Infatti, martedì 25 luglio alle 18, i bianconeri saranno di scena a Lienz contro il Lipsia, top club tedesco impegnato in Champions League. L’ultimo impegno sarà ancora un test di spicco contro l’Union Berlino, squadra già affrontata lo scorso anno a Lienz in una partita terminata 3-3.