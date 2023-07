Tour de France 2023, le pagelle della quattordicesima tappa: nello spettacolo la spunta Rodriguez

Le pagelle della quattordicesima tappa del Tour de France 2023 (Annemasse – Morzine les Portes du Soleil, 151.8 km), che ha visto la vittoria di Carlos Rodriguez. Lo spagnolo ha preceduto i due duellanti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard staccandoli nella discesa finale, dopo il gran spettacolo sul Joux Plane iniziato con l’attacco dello sloveno. Tra i due sostanziale parità, mentre lo spagnolo grazie alla vittoria di tappa spodesta Jay Hindley dal terzo posto della generale. Le pagelle dei protagonisti.

Carlos Rodriguez, voto 10: Giornata perfetta per lo spagnolo che resta con i migliori per buona parte del Joux Plane per poi decidere di salire del suo ritmo per non fare fuori giri. Approfitta del marcamento tra Pogacar e Vingegaard per tornare davanti a poi staccarli nella discesa conclusiva, andando così a prendersi la sua prima vittoria in un grande giro e il terzo posto in generale davanti ad Hindley.

Tadej Pogacar, voto 9: Altra tappa spettacolare per lo sloveno che ancora una volta scatta in salita per guadagnare secondi su Vingegaard.

Viene danneggiato da due moto poco prima dello scollinamento che gli impediscono di prendere l’abbuono, mentre si accontenta del secondo posto per non rischiare troppo in discesa. Domani ci proverà ancora, sembra avere qualcosina in più del danese.

Wout Van Aert e Sepp Kuss, voto 9: Due gregari che sono due fenomeni. Ennesima tappa strepitosa da parte dei compagni di Vingegaard, con il secondo che addirittura guadagna 4 posizioni nella generale dove ora occupa il sesto posto.

Jonas Vingegaard, voto 8.5: Per la quarta volta viene staccato, seppur leggermente, da Pogacar, ma oggi ne ha per tornare con lo sloveno.

All’abbuono è probabilmente avvantaggiato dalla presenza delle moto che ostacolano il rivale, in discesa non prende rischi e resta con lui.

Adam Yates, voto 8: Anche l’inglese si conferma un gregario straordinario, lavorando fino al traguardo di Morzine per lanciare la volata del suo capitano.

Felix Gall, voto 7: Ottima tappa dell’austriaco che resta con i migliori sul Joux Plane, salendo poi del suo ritmo e arrivando settimo sul traguardo, risalendo così di ben 5 posizioni nella generale dove ora è nono.

Jay Hindley, voto 6: Il vincitore del Giro 2022 paga il ritmo infernale della Jumbo Visma e soprattutto finisce per perdere il podio nella generale, superato oggi da Rodriguez. Nei prossimi giorni cercherà di riprenderlo, ma la frazione odierna è un campanello d’allarme