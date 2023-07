Lazio: Sarri prepara la prima amichevole

Continua il lavoro della Lazio nel quarto giorno del ritiro ad Auronzo di Cadore, in vista della prima uscita stagionale. Domani alle 18, infatti, i biancocelesti affronteranno la gara amichevole contro l’Auronzo, squadra locale che milita in terza categoria. Gli uomini di Sarri hanno affrontato una doppia seduta di allenamento. Quella della mattina è stata dedicata a un intenso lavoro tattico: l’allenatore ha diviso il gruppo per reparti e ha provato i movimenti tecnico-tattici. Ieri ha riabbracciato i suoi fedelissimi Immobile e Hysaj, che si sono subito uniti al resto del gruppo. Nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per lavorare ancora sulla parte tattica e per una partitella in famiglia. In attesa di rinforzi dal mercato, Sarri vuole testare la Lazio. “Dobbiamo fare bene per i tifosi, la stagione sarà lunga con il campionato e la Champions”, ha dichiarato il centrocampista biancoceleste Akpa Akpro al canale ufficiale del club.