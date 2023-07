Tabellino Monza-Nuova Camunia 11-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino con i gol e i relativi marcatori di Monza-Nuova Camunia 11-0, amichevole estiva del precampionato 2023 dei brianzoli. La squadra di Palladino segna undici reti e si mette in mostra in particolare Maric, attaccante in gran forma visto che firma quattro gol, due per Ciurria, una a testa per Birindelli, Izzo, Colpani, Pessina e Machin. Di seguito ecco allora il tabellino della squadra di Serie A.

MONZA: Primo tempo: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marí, A.Carboni, Birindelli, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Petagna. Secondo tempo: Lamanna (dal 33’ Mazza), Sampirisi (dal 33’ Anastasio), Caldirola, Bettella, Pedro Pereira, Machin, Bondo (dal 33’ Colombo), F.Carboni, Ciurria, Dany Mota, Maric.

RETI: 6′ Birindelli, 31′ Izzo, 34′ Colpani, 44′ rig Pessina, 49′, 52′ rig, 55′ 67′ Maric, 60′ 82′ Ciurria, 87′ Machin