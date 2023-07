Tour de France 2023, risultati e classifica quattordicesima tappa: trionfa Rodriguez davanti a Pogacar e Vingegaard

I risultati e l’ordine di arrivo della quattordicesima tappa del Tour de France 2023, la Annemasse – Morzine di 151,8 chilometri. La vittoria è andata a Carlos Rodriguez, che si è aggiudicato una frazione in cui è successo di tutto ma che non ha rimescolato particolarmente le carte in ottica maglia gialla. Seconda vittoria consecutiva per la INEOS Grenadiers, che dopo il successo di ieri targato Kwiatkowski festeggia anche oggi con lo spagnolo, bravo ad approfittare della prudenza di Vingegaard e Pogacar, che hanno preferito marcare il rivale piuttosto che tentare di vincere la tappa.

Ad inserirsi è stato proprio Rodriguez, capace di tagliare il traguardo in solitaria. Il duello tra Pogacar e Vingegaard invece non ha visto un vero e proprio vincitore dato che i due si sono praticamente equivalsi, ma se c’è uno che sorride maggiormente quello è il danese, capace di transitare per primo al GPM del Col de Joux Plan dopo il mancato attacco di Pogacar a causa della presenza di una moto. Da segnalare anche l’interruzione di questa tappa nelle battute iniziali a causa di una caduta in gruppo che ha costretto al ritiro Meintjes, vittima di una frattura della clavicola.

