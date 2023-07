Svitolina-Vondrousova in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Elina Svitolina sfiderà Marketa Vondrousova nella semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. A contendersi un posto in finale saranno due giocatrici che ai quarti hanno ribaltato il pronostico della vigilia, sconfiggendo le più quotate Iga Swiatek (numero 1) e Jessica Pegula (numero 4). Svitolina è tornata in semifinale a Wimbledon dopo tre anni e appare più in forma (e in fiducia) che mai. Vondrousova ha invece meno esperienza su erba, ma sta giocando molto bene in questa settimane e vanta soprattutto già una finale slam (persa nel 2019 a Parigi contro Barty). Secondo i bookmakers partirà favorita Vondrousova, nonostante i precedenti vedano avanti Svitolina per 3-2. C’è da dire che anche le energie fisiche potrebbero fare la differenza, con l’ucraina che ha trascorso in campo quasi sei ore negli ultimi due incontri.

Vondrousova e Svitolina scenderanno in campo giovedì 13 luglio come primo match sul Centrale dalle ore 14:30. A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.