Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo settima tappa: Vingegaard resta in giallo

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 km, in cui il belga Jasper Philipsen ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione della Grand Boucle. Il corridore dell’Alpecin Deceuninck ha battuto nella volata finale il britannico Mark Cavendish dell’Astana Qazaqstan Team e sull’eritreo Biniam Girmay dell’Intermarché-Circus-Wanty. In virtù di questa vittoria Philipsen consolida la maglia verde, mentre quella gialla resta sulle spalle di Jonas Vingegaard. Per quanto riguarda la maglia bianca il detentore è sempre Tadej Pogacar, anche lo statunitense Nielsson Powless difende la maglia a pois. Ecco le classifiche aggiornate.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) +29h57’12” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +26″ Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +1’34” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +3’14” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +3’30” Adam Yates (UAE EMIRATES) +3’40” David Gaudu (GROUPAMA-FDJ) +4’03” Romain Bardet (DSM-FIRMENICH) +4’43” Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +4’43” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +5’28”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 215pt Bryan Coquard (COFIDIS) 127pt Mark Cavendish (ASTANA) 99pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 36pt Felix Gall (AG2R-CITROEN) 28pt Tobias Johannessen (UNO-X PRO CYCLING) 26pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)