Rugby, Mondiale U20 2023: l’Italia si prepara al penultimo appuntamento contro Fiji

Penultimo appuntamento per l’Italia, che affronta Fiji nel primo dei due match del girone dal 9° al 12° posto ai Mondiali U20 di rugby in corso in Sudafrica. Dopo la sconfitta contro la Georgia il commissario tecnico farà delle modifiche al XV azzurro. Nella linea arretrata Douglas riguadagna la maglia da titolare con Gesi estremo ed Elettri all’altra ala. Ai centri spot confermati per Bozzo e Passarella, mentre in regia Battara col 9 va ad affiancare Brisighella all’apertura. In terza linea entra Lavorenti dal primo minuto con Botturi numero 8 e Odiase dall’altro lato. In seconda linea Pontarini prende il posto di Turrisi, che ha la spalla malconcia dopo uno scontro nell’ultimo match giocato. Quattrini torna titolare al tallonaggio dopo l’infortunio subito contro l’Argentina al match di esordio.