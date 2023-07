Tour de France 2023, risultati e classifica settima tappa: Philipsen imbattibile, vince anche a Bordeaux

La classifica e l’ordine di arrivo della settima tappa del Tour de France 2023, la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 km, in cui il belga Jasper Philipsen conquista il suo terzo successo in questa edizione della Grand Boucle. Il corridore dell’Alpecin Deceuninck batte nella volata finale il britannico Mark Cavendish dell’Astana Qazaqstan Team e sull’eritreo Biniam Girmay dell’Intermarché-Circus-Wanty. Ottimo quarto posto ai piedi del podio per Luca Mozzato. In virtù di questa vittoria Philipsen consolida la maglia verde, mentre quella gialla resta sulle spalle di Jonas Vingegaard.

Dopo pochi chilometri dall’inizio della tappa il francese Simon Guglielmi tenta la fuga insieme ad un gruppetto di corridori per poi restare da solo al comando, guadagnando un vantaggio di oltre sette minuti. Allo sprinti intermedio di Grignols dei -82 km, dopo il passaggio in solitaria di Guglielmi, è Biniam Girmay ad aggiudicarsi la mini volata dei velocisti. Quando sembra che Guglielmi possa essere ripreso, a lui si aggiungono gli altri due connazionali Nans Peters e Pierre Latour, che insieme rilanciano l’azione. Peters si aggiudica l’unico GPM di giornata della Cote de Beguey e, contemporaneamente, Guglielmi esaurisce la propria corsa venendo riassorbito dal plotone. Gli altri due fuggitivi vengono riacciuffati a pochi chilometri dal traguardo, prima della volata finale che viene vinta ancora una volta da un dominante Jasper Philipsen. Secondo un ottimo Mark Cavendish, terzo Biniam Girmay.

ORDINE DI ARRIVO 7^ TAPPA TOUR DE FRANCE 2023