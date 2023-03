LIVE – Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023 terza tappa: aggiornamenti e risultato in DIRETTA

La diretta scritta della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023, la Follonica-Foligno di 216 chilometri. La corsa lascia la Toscana e approda in Umbria, per una giornata che potrebbe sorridere ancora ai velocisti dopo la vittoria di ieri targata Jakobsen. Filippo Ganna invece guida ancora la classifica generale e cercherà di mantenere la sua leadership. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, con gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

COME SEGUIRLA IN TV

TIRRENO-ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

STARTLIST E FAVORITI

PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

Segui il LIVE a partire dalle 10:40

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5