Tensione prima di Chelsea-Borussia Dortmund: tifosi tedeschi provano ad entrare senza biglietto (VIDEO)

Qualche momento di tensione ieri sera all’esterno di Stamford Bridge in occasione della sfida di ritorno tra Chelsea e Borussia Dortmund. Un buon numero di tifosi della squadra giallonera hanno provati a scavalcare le barriere all’ingresso del settore ospiti, cercando di entrare nello stadio senza biglietto. Per fortuna la calma è stata ripristinata presto e non risultano esserci feriti.