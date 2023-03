Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma della Tirreno-Adriatico 2023, edizione numero 58 della “corsa dei due mari” che si disputa dal 6 al 12 marzo. Sette tappe per decretare il vincitore di una delle principali corse a tappe di inizio stagione, insieme alla Parigi-Nizza che si svolge praticamente in contemporanea. I corridori prenderanno il via da Lido di Camaiore con una cronometro individuale, poi tanta salita e anche occasioni per i velocisti tra cui il gran finale di San Benedetto del Tronto. Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Geraint Thomas, Thomas Pidcock e Damiano Caruso sono solo alcuni degli uomini più attesi dal pubblico. Di seguito andiamo a scoprire il calendario tappe e le informazioni necessarie per seguire la corsa.

TV E STREAMING – La Tirreno-Adriatico 2023 sarà trasmessa in diretta tv sia su RaiSport HD che su Eurosport HD e naturalmente non mancheranno le alternative per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi racconterà la “corsa dei due mari” giorno per giorno in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

Il calendario della corsa

Lunedì 6 marzo

Prima tappa (cronometro individuale): Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5 km)

Orario prima partenza: 12.50

Orario ultimo arrivo: 16.00 circa

Martedì 7 marzo

Seconda tappa: Camaiore – Follonica (209 km)

Orario partenza: 10.45

Orario d’arrivo: 16.00 circa

Mercoledì 8 marzo

Terza tappa: Follonica – Foligno (216 km)

Orario partenza: 10.40

Orario d’arrivo: 16.00 circa

Giovedì 9 marzo

Quarta tappa: Greccio – Tortoreto (219 km)

Orario partenza: 10.30

Orario d’arrivo: 16.00 circa

Venerdì 10 marzo

Quinta tappa: Morro d’Oro – Sarnano-Sassotetto (168 km)

Orario partenza: 11.40

Orario d’arrivo: 16.00 circa

Sabato 11 marzo

Sesta tappa: Osimo Stazione – Osimo (194 km)

Orario partenza: 11.40

Orario d’arrivo: 16.00 circa

Domenica 12 marzo

Settima tappa: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (194 km)

Orario partenza: 12.25

Orario d’arrivo: 16.00 circa