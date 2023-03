Ciclismo, terza tappa Tirreno-Adriatico 2023 oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

La Tirreno-Adriatico 2023 prosegue oggi con la terza tappa, la Follonica-Foligno di 216 chilometri. La “Corsa dei due mari” sbarca in Umbria con una frazione mossa nella prima parte, ma i due GPM in programma non dovrebbero impedire comunque ai velocisti di giocarsi il successo. Occhi puntati su Fabio Jakobsen, che cercherà il bis dopo la vittoria di ieri a Follonica. Il tutto con Filippo Ganna ancora deciso a tenere la testa della classifica generale. Ecco tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal chilometro zero di Follonica, con gli organizzatori che hanno previsto l’arrivo a Foligno tra le 15:40 e le 16:15 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La diretta tv sarà garantita sia da RaiSport che da Eurosport dalle 13:20, con i canali in chiaro che passeranno a RaiDue dalle 15:25. Diretta streaming invece con diverse opzioni: la corsa sarà infatti visibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go, Now Tv. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della terza tappa