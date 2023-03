Short track, dieci italiani convocati ai Mondiali di Seoul 2023

Manca sempre meno ai Mondiali di short track che si terranno a Seoul, in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Sono dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Kenan Gouadec in vista della rassegna iridata, ultimo grande appuntamento della stagione: in campo maschile ci saranno Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre tra le donne potremo contare su Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina.

“Siamo arrivati all’appuntamento più importante della stagione – ha dichiarato Gouadec – e sono soddisfatto di come la squadra si è preparata a Bormio, a partire delle ultime tappe di Coppa del Mondo. Ci siamo allenati bene e abbiamo avuto anche l’opportunità di condividere il ghiaccio con la squadra francese durante l’ultima settimana. I ragazzi sono pronti e cercheremo di raccogliere quanto seminato negli ultimi mesi, specialmente nelle tappe conclusive della Coppa del Mondo. Abbiamo dimostrato a più riprese di essere estremamente competitivi e crediamo di poter confermare in Corea gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione, sia a livello individuale, sia nelle tre staffette”.