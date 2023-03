Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: startlist e favoriti

La startlist e i favoriti della Tirreno-Adriatico 2023, la “Corsa dei due mari” giunta all’edizione numero 58 e in programma dal 6 al 12 marzo con sette tappe che porteranno i corridori da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto. In contemporanea alla Parigi-Nizza, la Tirreno-Adriatico rappresenterà per molti il primo vero banco di prova in vista delle grandi classiche di primavera in programma nelle prossime settimane. Andiamo quindi a scoprire quali sono i corridori più attesi per ricoprire un ruolo importante a livello di classifica generale.

A detta di molti, l’uomo da battere potrebbe essere Geraint Thomas. Il gallese della Ineos Grenadiers avrà dalla sua l’esperienza e una squadra di comprovato livello, potendo contare su Arensman, Filippo Ganna e il Thomas Pidcock reduce dalla vittoria della Strade Bianche. Al blocco Ineos proverà ovviamente a contrapporsi la Jumbo Visma, che nelle ultime ore ha annunciato la partecipazione a sorpresa di Primoz Roglic. Lo sloveno inizia dalla Tirreno la sua marcia verso il Giro d’Italia, ma senza pressioni di alcun genere. Il capitano designato dovrebbe essere quindi Wilco Kelderman, supportato da Wout Van Aert, Attila Valter, Tiesj Benoot e Dylan Van Baarle. Insomma, una squadra di tutto rispetto.

Quando la strada inizierà a salire però questi corridori dovranno fare i conti anche con Enric Mas (Movistar) e con la coppia Bora Hansgrohe formata da Jai Hindley e Aleksandr Vlasov. Le incognite di inizio stagione rendono complicato leggere i pronostici della vigilia, ma sicuramente la qualità e il talento non mancano a questi atleti. Discorso simile anche per corridori ormai esperti, come Thibaut Pinot e l’azzurro Giulio Ciccone, già capace di vincere in questi primi scampoli di 2023. Grandi incognite intorno a Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe, che alla Strade Bianche sono apparsi ancora indietro di condizione.

Grande interesse anche intorno alla UAE Emirates, che dovrebbe schierare una formazione a più punte con Adam Yates, Joao Almeida, Davide Formolo e George Bennett. Lorenzo Fortunato proverà a ritagliarsi un ruolo per la Eolo-Kometa, mentre Peter Sagan onorerà l’ultima Tirreno-Adriatico della carriera insieme al fido Daniel Oss. Attenzione infine a Biniam Girmay, che per caratteristiche potrebbe adattarsi molto bene ad alcune delle frazioni in programma nei prossimi giorni.