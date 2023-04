LIVE – Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 terza tappa Enna-Termini Imerese: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della terza tappa del Giro di Sicilia 2023, la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri. La corsa prosegue oggi con la penultima frazione, che prevede una prima parte molto mossa e una seconda parte più lineare ma caratterizzata da un finale non certo pianeggiante. Una giornata che potrebbe sorridere ad attacchi da lontano o meglio ancora da tentativi esplosivi nel finale, come quello riuscito al leader della generale Finn Fisher-Black nella prima tappa ad Agrigento. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live in tempo reale che non vi faranno perdere davvero nulla di questo appuntamento.

COME SEGUIRLA IN TV

TERZA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO DI SICILIA 2023: CALENDARIO TAPPE E ORARI

Segui il LIVE a partire dalle 11:45

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5