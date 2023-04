Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 terza tappa Enna-Termini Imerese oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Sicilia 2023 manda oggi in scena la terza tappa, che prevede la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri. Il percorso si fa sempre più movimentato, in attesa dell’ultima tappa di domani che deciderà la classifica generale finale. Nella giornata odierna i corridori dovranno superare una prima parte molto mossa, poi nel finale la breve salita di Termini Imerese potrebbe regalare sorprese come già accaduto ad Agrigento nella prima tappa. A comandare la classifica è infatti ancora il neozelandese Finn Fisher-Black, ma tutto è possibile. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

GIRO DI SICILIA 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA TERZA TAPPA

IL CALENDARIO DELLE TAPPE

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della terza tappa del Giro di Sicilia 2023 è prevista per le ore 11:45, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 15:20 e le 15:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori durante la corsa. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta tv sia su RaiSport che su Eurosport a partire dalle 13:50, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA