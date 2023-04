Tuffi, i convocati azzurri di Bertone Xi’an: torna Pellacani, assenti Bertocchi e Santoro

E’ tutto pronto per la partenza della stagione internazionale dei tuffi, che prenderà il via venerdì 14 aprile da Xi’an, sede della tappa inaugurale della World Aquatics Diving World Cup 2023. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Oscar Bertone ha convocato tutti i grandi protagonisti tranne Elena Bertocchi, che si sta riprendendo dopo l’intervento chirurgico alla schiena, e Matteo Santoro che sarà impegnato tra dieci giorni nel Meeting di Dresda con la nazionale giovanile. Grande attesa per il ritorno in acqua di Chiara Pellacani.

Ecco tutti i convocati azzurri:

Maia Biginelli (Fiamme Oro),

Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi),

Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene),

Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi),

Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006),

Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza).

Le gare andranno in scena presso il modernissimo impianto del Xi’an Olympic Sports Center, un complesso multisportivo completato in piena pandemia nel 2020 e inaugurato nel 2021 con i campionati nazionali cinesi e i Giochi della Repubblica Popolare. Le gare sincro e il Mixed Team saranno a finale diretta, mentre per quelle individuali previste eliminatorie a due gruppi che qualificano alla finale i migliori sei di ciascun raggruppamento.