LIVE – Ciclismo, Europei Drenthe 2023: prova in linea donne Elite, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della prova in linea donne Elite degli Europei di ciclismo su strada 2023, di scena in Olanda nella regione di Drenthe. Il settore femminile vive il suo apice nella manifestazione continentale con i 131,3 chilometri che assegnano il titolo tra le professioniste. Il circuito finale, che si chiude sul Col du Vam, dovrebbe favorire le atlete più esplosive: l’Italia punta su Balsamo e Persico, ma le favorite della vigilia sembrano essere le padrone di casa Wiebes e Vollering, oltre alla campionessa del mondo in carica Lotte Kopecky. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero in tempo reale, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

