Sassuolo-Juventus, la striscia di Allegri si ferma a 112: schierata la stessa formazione per la seconda volta

Dopo due anni e qualche mese, dopo 112 formazioni schierate, si ferma la strana striscia di Massimiliano Allegri, che manda in campo una Juventus non inedita nella sua seconda gestione bianconera contro il Sassuolo. Fin qui, da agosto 2021 a oggi, il tecnico livornese aveva schierato per centododici volte di fila una formazione diversa, qualcosa di clamoroso che però si ferma al Mapei Stadium, dove arriva la riproposizione di un undici titolare già visto, per la precisione appena sette giorni fa contro la Lazio. Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic, l’unica formazione schierata per più di una volta nell’Allegri bis.