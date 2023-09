Ciclismo, Europei 2023 prova in linea donne Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

di Michele Muzzarelli 21

Oggi è il giorno della prova in linea donne Elite agli Europei 2023 di ciclismo su strada, in corso di svolgimento nella regione olandese di Drenthe. Il titolo continentale si assegna lungo i 131,3 chilometri che porteranno le atlete da Meppel al circuito finale da ripetere cinque volte e caratterizzato dal Col du Vam, dove sarà anche posta la linea del traguardo. L’Italia punterà su Elisa Balsamo, con la spedizione azzurra composta anche da Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Silvia Persico, Ilaria Sanguinetti e Silvia Zanardi.

ORARI, TV E STREAMING – Le atlete prenderanno il via dal chilometro zero intorno alle 13:45, dopo la fase di trasfertimento. L’arrivo sul traguardo del Col du Vam è programmato intorno alle 17:00, stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia su RaiSport che su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà gli Europei 2023 di ciclismo su strada ogni giorno in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.