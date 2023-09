Ciclismo, Europei Drenthe 2023: ordine di arrivo donne Elite, trionfo Olanda con Bredewold. Silvia Persico quinta

La classifica e l’ordine di arrivo della prova in linea donne Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada. Nella regione olandese di Drenthe è trionfo per le padrone di casa, con Mischa Bredewold che si laurea campionessa europea davanti alla connazionale e campionessa uscente Lorena Wiebes. Completa il podio la belga e campionessa del mondo in carica Lotte Kopecky. In casa Italia, le Azzurre lottano e raccolgono il quinto posto con Silvia Persico ma non è possibile non provare rammarico per la caduta di Elisa Balsamo che è finita a terra nel finale quando sembrava in grado di potersi giocare le proprie carte.

La cronaca – La corsa inizia con una scena quantomeno inusuale, visto che la direzione corsa sbaglia clamorosamente strada verso il chilometro zero. La fase di trasferimento viene quindi allungata e il gruppo fermato per alcuni minuti prima della partenza vera e propria. L’avvio è molto veloce, con le olandesi a fare il ritmo. Il primo tentativo vero e proprio per una fuga arriva dopo diversi chilometri grazie alla svedese Fahlin, ma con l’ingresso nel circuito finale e il primo passaggio sul Vamberg arrivano subito le big a farsi vedere. Kopecky prova l’allungo ma viene marcata dall’azzurra Silvia Persico, la selezione in gruppo è immediata ma il successivo rallentamento rimescola le carte.

Dopo il secondo passaggio si forma un terzetto al comando, composto dall’azzurra Soraya Paladin insieme a Elise Chabbey (Svizzera) e Jelena Eric (Serbia). Le tre arrivano ad accumulare anche oltre 40 secondi, ma sotto la spinta delle olandesi il gruppo rientra. Con il passare dei chilometri la corsa si fa sempre più confusa e anarchica, ci prova più volte la dominatrice della cronometro Marlen Reusser che sulla penultima ascesa al Vamberg si porta dietro anche una pimpante Elisa Balsamo e la britannica Georgi. Il gruppetto viene ripreso e purtroppo a 12 km dalla conclusione Balsamo scivola a terra, dicendo addio ai suoi sogni di gloria. Poco dopo il momento decisivo: Bredewold va in avanscoperta e non viene seguita da nessuna avversaria, le altre olandesi ovviamente fanno da stopper e così la classe 2000 guadagna ben presto 25″. Nel finale ci prova Bjerg a lanciarsi all’inseguimento, ma la danese cede sulla salita finale verso il Vamberg. Kopecky parte con violenza e si porta dietro Wiebes, che vince la volata a due per l’argento. Davanti a loro Bredewold mantiene quei pochi metri di sicurezza per vincere a braccia alzate.

L’ordine di arrivo