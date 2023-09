Ciclismo, Europei Drenthe 2023 prova in linea donne Elite: percorso e favorite

Il percorso e le favorite della prova in linea donne Elite agli Europei 2023 di ciclismo su strada, ospitati sulle strade olandesi della regione di Drenthe. Le migliori atlete continentali si danno appuntamento sabato 23 settembre lungo 131,3 chilometri da Meppel al Col du Vam. L’Italia avrà in Elisa Balsamo e Silvia Persico le sue punte, ma andiamo a scoprire le caratteristiche del tracciato e quali saranno le donne da battere.

IL PERCORSO – La prima metà della corsa sarà in linea, una marcia di avvicinamento al circuito conclusivo durante cui probabilmente si formeranno i primi tentativi di fuga. Nessuna particolare difficoltà altimetrica nei primi chilometri, con le atlete che attraverseranno i centri abitati di Havelte, Vledder e Beilen. A 70 chilometri dalla conclusione si entrerà nel circuito finale attraverso il Col du Vam, che sarà quindi affrontato complessivamente per sei volte: una all’inizio e poi cinque per ogni giro del circuito. La salita che porta al traguardo misura appena 600 metri e presenta una pendenza media del 5,9%. Attenzione negli ultimi 150 metri al pavè, che sostituirà l’asfalto rendendo il tutto ancora più particolare e incerto fino agli ultimi metri.

LE FAVORITE – Gli occhi saranno senza dubbio puntati sulla campionessa mondiale in carica Lotte Kopecky. La belga cercherà di diventare la prima donna a detenere in contemporanea sia la maglia iridata che quella di campionessa europea, un’impresa riuscita a Peter Sagan tra gli uomini nel 2016. L’arrivo del Col du Vam sembra sposarsi alla perfezione con le sue caratteristiche. Non mancheranno poi le olandesi, che punteranno soprattutto su Lorena Wiebes e Demi Vollering. In particolar modo la prima ha vinto le ultime tre edizione del Ronde van Drenthe, corsa che si disputa proprio su queste strade e che vede nel Col du Vam un passaggio chiave, anche se leggermente distante dall’arrivo. Attenzione poi alla svizzera Marlen Reusser, fresca vincitrice della cronometro, e alla polacca Katarzyna Niewiadoma che su questi arrivi può sempre esaltarsi. Liane Lippert sembra essere la miglior carta per la Germania, mentre la Francia dovrebbe puntare principalmente su Juliette Labous.