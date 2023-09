Judo, Grand Slam Baku 2023: Antonio Esposito bronzo nei -81 kg

di Michele Muzzarelli 5

Il napoletano Antonio Esposito ha conquistato la medaglia di bronzo nei -81 kg a Baku, sede dell’ottava tappa stagionale del Grand Slam di judo. Nella capitale azera il judoka azzurro ha iniziato la sua avventura superando per ippon l’islandese Hrafn Arnarsson, poi è stata la volta del padrone di casa Shafiyev Eljan e del georgiano Zaur Dvalashvili che si sono arresi dopo aver ricevuto tre cartellini gialli. Poi la sconfitta per mano dell’austriaco Shamil Borchashvili nell’incontro valevole per la Pool B, ma il ripescaggio ha sorriso a Esposito che ha battuto il francese Arnaud Aregba per poi vincere il bronzo contro l’uzbeko Nurbek Murtozoev. Per il ventottenne campano si tratta del secondo podio in carriera a livello Grand Slam. Un risultato pesante, arrivato nel primo evento con punteggio valido al 100% per il ranking olimpico.