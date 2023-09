Pagelle prova in linea donne Elite, Europei ciclismo Drenthe 2023: Bredewold perfetta, Balsamo sfortunata,

Le pagelle della prova in linea donne Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada. L’Olanda trionfa in casa e mette a segno la doppietta: oro e titolo continentale a Mischa Bredewold, argento alla campionessa uscente Lorena Wiebes. La corazzata orange continua il suo dominio, con sette titoli europei in otto edizioni disputate con l’unica eccezione dell’azzurra Marta Bastianelli nel 2018. L’Italia purtroppo deve fare i conti con la delusione per la caduta di Elisa Balsamo, che era apparsa pimpante nel finale di corsa pochi minuti prima della scivolata a terra. Arriva comunque il quinto posto di una combattiva Silvia Persico, con una prova di squadra sicuramente attenta e generosa. Di seguito i nostri voti alle protagoniste di oggi.

L’ORDINE DI ARRIVO

Le pagelle

Mischa Bredewold, voto 10 e lode

Semplicemente perfetta nel trovare il momento giusto per lanciarsi all’attacco, sfruttando stanchezza e mancanza di organizzazione da parte delle altre squadre. Ancora una volta la superpotenza dell’Olanda al femminile paga i dividendi, ma la classe 2000 affronta l’ultima salita con il piglio giusto per resistere al rientro delle avversarie. Una vittoria strameritata, che può davvero svoltare la sua giovane carriera.

Lorena Wiebes, voto 9

Come le vere campionesse, si vede pochissimo per tutta la giornata e dà anche l’impressione di non essere al top. Arrivati però al momento di lottare per il podio, ecco che risponde alla bordata di Kopecky e riesce anche a saltare la belga mettendosi al collo l’argento. Applausi.

Lotte Kopecky, voto 8

Penalizzata da una squadra non certo all’altezza di quella olandese, la campionessa iridata in carica si nasconde a lungo con l’eccezione di un primo timido allungo sulla prima ascesa al Vamberg. L’accelerazione finale è davvero impressionante e per soli 4″ non le vale anche l’aggancio a Bredewold. Alla fine è comunque un podio europeo, la vittoria più importante è arrivata poche settimane fa a Glasgow.

Marlen Reusser, voto 7

La svizzera non rientra nella top-10 dell’ordine di arrivo, ma è stata una costante spina nel fianco e minaccia per tutte le atlete. Dopo aver dominato per l’ennesima volta a cronometro, le sue trenate sono state un leitmotiv della gara di oggi, pur senza portare a qualcosa di concreto, mettendo in mostra una condizione davvero portentosa. Protagonista.

Silvia Persico, voto 7

L’azzurra acciuffa il quinto posto con grande grinta e combattività, al termine di una corsa che l’ha vista più volte rintuzzare gli attacchi avversari. Con Balsamo a terra, il finale la vede capitana unica della spedizione azzurra e nonostante l’evidente stanchezza porta a casa un piazzamento importante. Leonessa.

Elisa Balsamo, senza voto

E’ sempre difficile capire se si cade per sfortuna, stanchezza o per un errore. Quel che è certo è che la scivolata di oggi a 12 km dalla conclusione è un’altra pagina di una stagione molto difficile per l’ex campionessa del mondo. Il modo in cui aveva raggiunto Reusser sul Vamberg lasciava intravedere un’ottima gamba, ma purtroppo non ha potuto misurarsi con le altre protagoniste nei chilometri decisivi.