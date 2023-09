Ciclismo, Europei Drenthe 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo degli Europei 2023 di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 24 settembre nella regione olandese del Drenthe. Grande attesa per la manifestazione continentale, che quest’anno si è spostata nella parte conclusiva della stagione lasciando l’estate al Mondiale di Glasgow. Tanti i big attesi al via, con l’Italia che punterà su Filippo Ganna nella cronometro e potrà avere più punte nella corsa in linea. Il tutto senza dimenticare le gare femminili e tutte quelle delle categorie giovanili: in tutto saranno in palio 14 titoli europei. Tra le novità l’inserimento della staffetta mista (mixed team relay) anche per gli juniores. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio questi Europei 2023.

TV E STREAMING – I Campionati Europei di Drenthe 2023 saranno trasmessi in diretta tv sia in chiaro su RaiSport che a pagamento su Eurosport, con gli appassionati che avranno dunque a disposizione la diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la manifestazione continentale giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, highlights e molto altro ancora. Di seguito il calendario dettagliato.

Il calendario degli Europei 2023 di ciclismo su strada

Mercoledì 20 settembre

09.00 – 10.10 Cronometro Donne Juniores

10.25 – 11.45 Cronometro Uomini Juniores

12.00 – 12.45 Cronometro Donne Under 23

13.05 – 14.10 Cronometro Uomini Under 23

14.30 – 15.50 Cronometro Donne Elite

16.15 – 17.45 Cronometro Uomini Elite

Giovedì 21 settembre

12.45 – 14.25 Staffetta mista Juniores

15.30 – 17.10 Staffetta mista Elite

Venerdì 22 settembre

9.30 – 12.45 Prova in linea Uomini Under 23

14.30 – 17.10 Prova in linea Donne Under 23

Sabato 23 settembre

9.00 – 11.45 Prova in linea Uomini Juniores

13.45 – 17.00 Prova in linea Donne Elite

Domenica 24 settembre

9.00 – 11.15 Prova in linea Donne Juniores

12.15 – 17.00 Prova in linea Uomini Elite