Giro d’Italia 2024, prima tappa Venaria Reale-Torino: percorso e altimetria

Sabato 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2024. 21 tappe che accompagneranno i corridori dal 4 al 26 maggio (arrivo a Roma). La Corsa Rosa prenderà il via da Venaria Reale per arrivare, al termine della prima prova, a Torino in 140 km. La tappa dovrebbe essere piuttosto vivace e prevede un finale molto impegnativo, in cui i capitani delle diverse squadre dovranno attaccare fin da subito. Il dislivello è di circa 1850 metri. Dopo essere usciti da Venaria Reale, la carovana passerà per Berzano di San Pietro (GPM al 48° km), per la storica di Superga (GPM al 78.5° km). Si salirà sul Colle Maddalena (GPM al 118° km) per poi scendere verso Moncalieri e dirigersi al traguardo in direzione Torino. La partenza è in programma per le 13.50, mentre l’arrivo tra le 17 e le 17.30.

PERCORSO