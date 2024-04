Giro d’Italia 2024, prima tappa Venaria Reale-Torino: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 4 maggio il Giro d’Italia 2024 prende il via con la prima tappa, lunga 140 km da Venaria Reale a Torino. L’edizione numero 107 della Corsa Rosa inizia subito con una frazione che si preannuncia scoppiettante, con la salita di Superga che sarà seguita da un mini-circuito caratterizzato dallo strappo di San Vito. Insomma, non certo la classica cronometro o la volata per velocisti. Una giornata inaugurale assolutamente da non perdere, ecco di seguito tutte le informazioni utili.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza del gruppo dal chilometro zero è fissata per le ore 13:55 dopo la fase di trasferimento, con gli organizzatori che hanno programmato l’orario di arrivo tra le 17:05 e le 17:25 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La prima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente da RaiSport fin dalle 13:05 con “Aspettando il Giro”, cui seguirà dalle 13:50 “Prima diretta”. Alle 14:00 il passaggio su Rai 2 con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, poi dopo la conclusione della frazione immancabile il “Processo alla tappa”. Diretta tv integrale anche sui canali di Eurosport, con gli appassionati che avranno numerose opportunità per la diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Dazn e Now. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e tanto altro ancora.