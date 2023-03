Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 terza tappa oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

Il percorso e le informazioni per seguire in diretta tv e streaming la terza tappa della Parigi-Nizza 2023, in programma quest’oggi. Si tratta della cronometro a squadre di 32,2 chilometri con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly. Una giornata che potrebbe segnare la classifica generale, con i primi importanti distacchi tra i big: si rinnova quindi il duello tra la UAE di Pogacar e la Jumbo Visma di Vingegaard, ma sono tanti i corridori che vogliono inserirsi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La terza tappa della Parigi-Nizza scatterà alle 14:57 con la partenza della Lotto Dstny, mentre l’ultima squadra a partire sarà la Trek Segafredo alle 16:00. La UAE Emirates partirà alle 15:36, mentre la Jumbo Visma inizierà la sua fatica alle 15:48. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv sui canali Eurosport a partire dalle 16:00, ma anche in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Now Tv, Dazn e RaiPlay. Sportface vi racconterà la “Corsa del Sole” in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.

L’altimetria della terza tappa